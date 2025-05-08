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ICD определила направления для сотрудничества с частным сектором Азербайджана

ICD определила направления для сотрудничества с частным сектором Азербайджана Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) рассматривает возможности стратегических инвестиций в горнодобывающую промышленность, строительство, производство цемента, выращивание хлопка и промышленное производство в Азербайджане.
Финансы
8 мая 2025 г. 18:20
ICD определила направления для сотрудничества с частным сектором Азербайджана

Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD) рассматривает возможности стратегических инвестиций в горнодобывающую промышленность, строительство, производство цемента, выращивание хлопка и промышленное производство в Азербайджане.

Как передает Report со ссылкой на ICD, об этом было заявлено в ходе визита в Баку делегации корпорации во главе с главным инвестиционным директором Баа Альдином Яхья Киримли, которая провела встречи с рядом частных компаний, включая R Group Holding, AS Group Investment, Arkoz Sement, Prime Cotton и UNICO.

"Особое внимание уделяется потенциалу совместных инвестиций в такие направления, как добыча йода, солнечная энергетика, устойчивое строительство, переработка сельхозпродукции. Цель этих партнерств - поддержка малых и средних предприятий, развитие частного сектора и стимулирование экономического роста по всей стране", - сообщили в ICD.

Делегация ICD находится в Азербайджане с трехдневным визитом, основной целью которого является углубление взаимодействия с частным сектором.

Ранее представители корпорации провели переговоры с Центральным банком Азербайджана (ЦБА), Фондом развития предпринимательства при Министерстве экономики и ОАО “Азербайджанская инвестиционная компания” (AIC).

В ходе обсуждений с ЦБА было подчеркнуто значение сукука как инструмента привлечения финансовых ресурсов для поддержки частного сектора. ICD также выразила готовность к предоставлению финансовой и технической поддержки программам фонда и AIC, направленным на развитие малого и среднего бизнеса в стране.

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