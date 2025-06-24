Вюсал Гасымлы: Азербайджан улучшил позиции в глобальном рейтинге кибербезопасности

На фоне проделанной работы по Национальному индексу кибербезопасности позиция Азербайджана в международном рейтинге, охватывающем 177 стран, поднялась с 82-го на 20-е место, а общий балл достиг 93,76.

На фоне проделанной работы по Национальному индексу кибербезопасности позиция Азербайджана в международном рейтинге, охватывающем 177 стран, поднялась с 82-го на 20-е место, а общий балл достиг 93,76.

Как сообщает "Report", об этом заявил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникации Вюсал Гасымлы на очередной Выставке финансов и технологий ("Fintex Саммит") в Баку.

"Кроме того, в направлении расширения безналичных платежей могу отметить, что в 2024 году внутренние безналичные карточные операции достигли 78,9 млрд манатов, что означает увеличение в 6,9 раз по сравнению с 2021 годом. 64,2% платежей осуществлены в безналичной форме. Особенно хотел бы подчеркнуть, что в сфере электронной коммерции также достигнут большой прогресс”, - сказал он.

По словам Гасымлы, в 2024 году объем операций электронной коммерции составила 66,5 млрд манатов, что на 69,6% больше по сравнению с предыдущим годом. “В то же время, количество операций увеличилось на 83,4% по сравнению с предыдущим годом и превысило 1 млрд”, - отметил он.