Ибрагим Алышов: Электронная форма-4 позволит ускорить страховые выплаты

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"Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев автомобилей является одним из основных продуктов, продаваемых на страховом рынке Азербайджана".

Как сообщает Report, и.о. председателя правления Палаты по надзору за финансовыми рынками Ибрагим Алышов заявил об этом на IX Международном страховом форуме (AIIF-2019) на тему "Рынок страхования в Азербайджане: тенденции и возможности".

По его словам, за прошедший год сборы по данному виду страхования выросли более чем на 50%.

"Работа Бюро обязательного страхования полностью автоматизирована с апреля 2018 года. Сегодня бюро проведет презентацию системы управления страховыми событиями (HIS). Мы полагаем, что после внедрения новой системы негативные явления в области обязательного автострахования будут устранены. Нас беспокоило, что Государственная дорожная полиция несвоевременно выдавала форму-4 в связи с регистрацией страхового случая. Справка будет доступна в электронном виде в HİS. В конечном итоге будет обеспечена прозрачность и оперативность страховых выплат", - сказал он.