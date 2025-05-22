ИБР в 2026 году ежегодное заседание проведет в Азербайджане

Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (ИБР) в 2026 году пройдет в Азербайджане.

Ежегодное заседание Группы Исламского банка развития (ИБР) в 2026 году пройдет в Азербайджане.

Как сообщил источник Report в банке, об этом объявлено сегодня президентом группы Мухаммад Аль-Джассером в ходе итоговой пресс-конференции проходящего в Алжире ежегодного заседания ИБР.

В ежегодных встречах принимают участие министры финансов, экономики, международного развития и планирования из 57 стран-членов Банка.

Это международное мероприятие имеет большое значение с точки зрения всестороннего обсуждения актуальных проблем и выработки практических решений в области развития. Во встрече принимают участие высокопоставленные представители ведущих мировых партнеров по развитию, финансовых институтов, эксперты по исламским финансам, лидеры частного сектора и представители организаций гражданского общества.

В этом году встреча совпадает с 50-й сессией Совета исполнительных директоров ИБР, которая является важной вехой в развитии исламского финансирования, внедрении инноваций и поддержке устойчивого развития.

Отметим, что Азербайджан является членом ИБР с 1992 года. Доля участия страны в капитале банка составляет 0,13%.