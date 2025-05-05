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ИБР и АБР договорились о совместном финансировании на 2 млрд долларов до 2030 года

ИБР и АБР договорились о совместном финансировании на 2 млрд долларов до 2030 года 111
Финансы
5 мая 2025 г. 09:05
ИБР и АБР договорились о совместном финансировании на 2 млрд долларов до 2030 года

Исламский банк развития (ИБР) и Азиатский банк развития (АБР) подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU), предусматривающий совместное финансирование проектов на сумму по 1 млрд долларов США с каждой стороны до 2030 года.

Как передает Report со ссылкой на ИБР, цель инициативы - усиление эффективности, воздействия и устойчивости проектов в странах-общих членах двух организаций.

К числу стран, являющихся общими членами ИБР и АБР, относятся: Азербайджан, Афганистан, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Индонезия, Казахстан, Кыргызстан, Малайзия, Мальдивы, Пакистан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан.

Подписание документа состоялось на полях 58-й ежегодной встречи Совета управляющих АБР в Милане. MoU подписали директор по партнерствам, глобальному представительству и мобилизации ресурсов ИБР Ибрагим Али Шукри и генеральный директор по стратегии, политике и партнерствам АБР Синнинг Цзя.

Согласно договоренности, стороны будут тесно сотрудничать в рамках программного софинансирования, объединяя ресурсы, знания и подходы для содействия устойчивому развитию в странах-общих членах.

“Этот меморандум - важный шаг в нашем партнерстве с АБР. Объединяя наши ресурсы и экспертизу, мы сможем реализовывать значимые проекты, приносящие ощутимую пользу странам-членам и способствующие устойчивому экономическому росту. Совместное финансирование подтверждает нашу приверженность идеям общего процветания и устойчивости перед глобальными вызовами”, - отметил И. А. Шукри.

В свою очередь, С.Цзя подчеркнул значимость подписанного соглашения:

“Это новый этап в нашем сотрудничестве с ИБР. Объединяя опыт и ресурсы, мы стремимся решать ключевые задачи развития, внедрять инновационные финансовые решения и стимулировать экономический рост по всей Азии. Наша общая цель — создавать долговременные и значимые изменения в жизни миллионов людей”.

Соглашение направлено на развитие устойчивой инфраструктуры, сокращение цифрового неравенства, расширение возможностей для молодежи и женщин, углубление региональной интеграции и трансграничной торговли, а также укрепление глобальных партнерств и мобилизацию дополнительных ресурсов.

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