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IAIS: Активы глобального рынка страхования достигли $40 трлн

IAIS: Активы глобального рынка страхования достигли $40 трлн За прошедший период 2024 года общие активы глобального страхового рынка выросли на 2,7% до 40 трлн долларов США под влиянием положительных рыночных тенденций.
Финансы
17 декабря 2024 г. 18:10
IAIS: Активы глобального рынка страхования достигли $40 трлн

За прошедший период 2024 года общие активы глобального страхового рынка выросли на 2,7% до 40 трлн долларов США под влиянием положительных рыночных тенденций.

Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS).

Согласно документу, общие обязательства страхового рынка за отчетный период выросли на 2,4% до 34 трлн долларов. Основной причиной роста обязательств являются премии.

По данным IAIS, платежеспособность и позиции доходности страховщиков оставались стабильными благодаря сильным показателям андеррайтинга и устойчивым инвестиционным доходам. Их прибыльность поддерживалась сильным капиталом и благоприятными условиями финансового рынка.

Ожидается, что в 2024-2025 годах прибыльность страхового сектора останется стабильной или увеличится.

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Версия на азербайджанском языке IAIS: Qlobal sığorta bazarının aktivləri 40 trilyon dollara çatıb

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