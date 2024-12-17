IAIS: Активы глобального рынка страхования достигли $40 трлн

За прошедший период 2024 года общие активы глобального страхового рынка выросли на 2,7% до 40 трлн долларов США под влиянием положительных рыночных тенденций.
Как передает Report, об этом говорится в отчете Международной ассоциации страховых надзоров (IAIS).
Согласно документу, общие обязательства страхового рынка за отчетный период выросли на 2,4% до 34 трлн долларов. Основной причиной роста обязательств являются премии.
По данным IAIS, платежеспособность и позиции доходности страховщиков оставались стабильными благодаря сильным показателям андеррайтинга и устойчивым инвестиционным доходам. Их прибыльность поддерживалась сильным капиталом и благоприятными условиями финансового рынка.
Ожидается, что в 2024-2025 годах прибыльность страхового сектора останется стабильной или увеличится.