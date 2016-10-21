БОС: Онлайн продажа страховых полисов устранит проблемы в этой сфере

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Заключение стандартных и пограничных договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств в электронной форме поможет устранить проблемы в этой сфере. Как сообщает Report, об этом заявил на сегодняшней пресс-конференции исполнительный директор Бюро обязательного страхования (БОС) Эльхан Гулиев.

По его словам, информационная система БОС интегрирована с системой Государственного платежного портала (ГПП): “После того как клиент закажет продукт в онлайн-режиме, к нам поступит информация через ГПП. На мобильный номер клиента будет отправлено сообщение с кодом, по которому можно будет оплатить страховой взнос через почтовые отделения, банки, терминалы Expresspay. Договор вступит в силу только после произведения оплаты. До сегодняшнего дня были проблемы со своевременным поступлением по назначению уплаченных клиентам страховых взносов. Благодаря новой системе, они будут устранены”.