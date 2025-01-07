И.о. министра экономики: Рост ВВП Нахчывана в 2025 году составит 3,9%

16:18

В Нахчыванской Автономной Республике (НАР) в 2025 году прогнозируется рост во всех секторах экономики.

Об этом нахчыванскому бюро Report сообщил временно исполняющий обязанности министра экономики НАР Аббас Исмаилов.

По его словам, рост в промышленности ожидается на уровне 3,7%, а в сельском хозяйстве — 2,5%.

Отметим, что согласно прогнозу правительства Азербайджана, номинальный объем ВВП в Нахчыване в 2025 году составит 1 млрд 498,7 млн манатов, реальный рост экономики региона ожидается на уровне 3,9%.