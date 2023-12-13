Худаяр Гасанлы: Доля транспортного сектора в экономике Азербайджана составляет 6%

Доля транспортного сектора в экономике Азербайджана составляет 6%.

Доля транспортного сектора в экономике Азербайджана составляет 6%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанлы на панели "Амбициозное место Азербайджана на меняющейся транспортно-логистической карте: новые потребности промышленности в навыках и компетенциях".

"За 10 месяцев 2023 года доля транспортного сектора в ВВП составила 6,3 млрд долларов США. В европейских странах доля транспортного сектора в экономике составляет 8-9%. В Азербайджане этот показатель составляет 6%. Однако транспортный сектор имеет достаточный потенциал, чтобы увеличить его", - отметил он.