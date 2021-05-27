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HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США

HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США Всего у группы насчитывается 148 отделений в стране
Финансы
27 мая 2021 г. 12:18
HSBC выходит из розничного банковского бизнеса в США

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc выходит из розничного банковского бизнеса в США и сосредоточит свое внимание на управлении капиталом и международным банковским бизнесом.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в пресс-релизе HSBC.

HSBC продаст 10 своих отделений Citizens Bank и 80 - Cathay Bank. Банк также планирует переориентировать 20-25 своих отделений в "международные центры благосостояния", а 35-40 закрыть. Всего у группы насчитывается 148 отделений в стране.

В результате HSBC планирует изменить положение своего бизнеса в сфере банковского обслуживания благосостояния и физических лиц в США, чтобы сосредоточиться на банковских услугах и управлении капиталом для состоятельных клиентов.

"Мы рады объявить о продаже нашего розничного банковского бизнеса на внутреннем рынке США. Это хороший бизнес, но нам не хватило масштаба, чтобы конкурировать. Наше постоянное присутствие в США — ключ к развитию нашей международной сети и важный фактор наших планов роста", - приводятся в пресс-релизе слова гендиректора группы Ноэла Квинна (Noel Quinn).

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Версия на английском языке HSBC withdraws from US retail banking
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