HSBC вернулся к планам сокращения 35 тыс. рабочих мест

Крупнейший в Европе банк HSBC возобновляет реализацию плана сокращения 15% из 235 тыс. своих сотрудников по всему миру.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ банка, с которым оно ознакомилось.

Изначально о планах сокращения 35 тыс. сотрудников руководство HSBC объявило в феврале, когда представляло результаты 2019 года. Результаты были слабыми, учитывая падение прибыли на 53% и списания стоимости активов на 7,3 млрд долларов США. Кроме сокращений было объявлено и о ряде других мер по снижению издержек. Однако в марте в связи с пандемией коронавируса в HSBC было принято решение приостановить планы сокращения, поскольку было бы неправильно посреди такого кризиса увольнять людей. Теперь банк намерен вернуться к этим планам, поскольку прибыли продолжают падать, а экономические прогнозы говорят о серьезных предстоящих проблемах. «Мы не можем бесконечно откладывать сокращение рабочих мест — этот вопрос всегда был не “если”, а “когда”»,— говорится во внутреннем документе, подписанном генеральным директором HSBC Ноэлем Куинном.

По его словам, меры сокращения издержек, представленные в феврале, «сегодня еще более необходимы». Основные сокращения придутся на административные отделы в подразделениях глобального банкинга и рынков.

В мае HSBC объявил о расширении программы реструктуризации. Банк сообщил о намерении продать свой американский бизнес, розничную сеть во Франции и сократить присутствие в менее крупных странах, включая Мальту, Филиппины, Новую Зеландию и другие.