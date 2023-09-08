HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Беларуси с октября

Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Беларуси с 27 октября 2023 года.

Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Беларуси с 27 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская газета Nikkei.

Она указывает со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции внутреннюю рассылку для клиентов банка, что данный шаг связан с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой сфере.

Целью подобного решения стала "минимизация операционной подверженности рискам в России и Беларусь даже в тех областях, где такая деятельность [денежные переводы] разрешена в соответствии с применяемым законодательством".