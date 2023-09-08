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HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Беларуси с октября

HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Беларуси с октября Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Беларуси с 27 октября 2023 года.
Финансы
8 сентября 2023 г. 11:06
HSBC приостановит входящие и исходящие переводы для РФ и Беларуси с октября

Банковская группа HSBC приостановит оказание услуг денежных переводов для юридических лиц в отношении России и Беларуси с 27 октября 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила японская газета Nikkei.

Она указывает со ссылкой на попавшую в распоряжение редакции внутреннюю рассылку для клиентов банка, что данный шаг связан с "усложнением регуляторного ландшафта" в международной финансовой сфере.

Целью подобного решения стала "минимизация операционной подверженности рискам в России и Беларусь даже в тех областях, где такая деятельность [денежные переводы] разрешена в соответствии с применяемым законодательством".

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Версия на английском языке HSBC to halt corporate remittances to and from Russia, Belarus

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