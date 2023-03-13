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HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт

HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт HSBC объявил о покупке британского подразделения обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) за символическую сумму - 1 фунт стерлинг.
Финансы
13 марта 2023 г. 13:20
HSBC приобрел британское подразделение обанкротившегося SVB за 1 фунт

HSBC объявил о покупке британского подразделения обанкротившегося американского банка Silicon Valley Bank (SVB) за символическую сумму - 1 фунт стерлинг.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении банка.

"Сделка имеет важное стратегическое значение для нашего бизнеса в Британии, - заявил генеральный директор HSBC Ноэль Куинн.- Клиенты SVB UK могут продолжать пользоваться банком как обычно в полной уверенности, что их депозиты защищены силой, устойчивостью и безопасностью HSBC".

SVB - 16-й по величине банк США, он был ориентирован на стартапы. Его банкротство, о котором объявили 10 марта, стало крупнейшим со времен кризиса 2008 года. Банк стал вторым по величине банкротом в истории США после Washington Mutual Bank. Минфин США 12 марта, заявил, что государство не будет спасать SVB. Позднее власти заявили, что вкладчики обанкротившегося банка получат доступ к своим счетам уже 13 марта.

Как отмечается в сообщении HSBC, британское подразделение SVB завершило 2022 год с прибылью до выплаты налогов в размере 88 млн фунтов. Объем депозитов банка на конец года составил примерно 6,7 млрд, а кредитов - 5,5 млрд фунтов.

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Версия на английском языке HSBC rescues British arm of stricken Silicon Valley Bank

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