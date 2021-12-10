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Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года

Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года Хорватия перейдет на использование евро в качестве основной денежной единицы в стране с 1 января 2023 года.
Финансы
10 декабря 2021 г. 22:54
Хорватия перейдет на евро с 1 января 2023 года

Хорватия перейдет на использование евро в качестве основной денежной единицы в стране с 1 января 2023 года.

Как передает Report, об этом заявил, выступая на конференции "Хорватия как часть еврозоны" в Ровине, вице-премьер страны, министр финансов Здравко Марич.

"1 января 2023 года в ночь мы переходим на евро, и еще две недели продлится двойной оборот денежных средств, то есть граждане смогут платить и в кунах, а после этого - только в евро, - приводит слова Марича национальное телевидение HRT. - Период двойного указания цен в кунах и евро продлится как минимум один год".

По словам главы Минфина, официальное объявление о вступлении Хорватии в еврозону ожидается в середине 2022 года. При этом Марич обратил внимание на необходимость за короткий период вывести из оборота почти 1,1 млрд монет куны и липы, а также 500 млн банкнот кун.

Наряду с этим правительство, министерства и другие профильные ведомства в целях обеспечения перехода страны на использование евро должны адаптировать около 40 законов и 70 различных сопутствующих актов.

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