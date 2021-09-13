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Хорватия назвала срок возможного перехода на евро

Хорватия назвала срок возможного перехода на евро Хорватия может стать двадцатым членом еврозоны 1 января 2023 года.
Финансы
13 сентября 2021 г. 19:04
Хорватия назвала срок возможного перехода на евро

Хорватия может стать двадцатым членом еврозоны 1 января 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщила Еврокомиссия в своем официальном аккаунте в Twitter по финансам и экономике.

"При соблюдении всех критериев евро может быть введен с 1 января 2023 года", — говорится в сообщении.

Руководство Хорватии в сентябре 2017 года заявило о начале кампании по вступлению в зону евро. Процесс адаптации страны к переходу на единую валюту продолжается.

Членство в еврозоне предполагает наличие евро в качестве национальной валюты, общую монетарную политику стран, проводимую Европейским центробанком. Евро стал официальной валютой 11 государств Евросоюза 1 января 1999 года, среди них были Германия, Франция, Италия. При этом в первые три года он был "невидимым" — использовался в электронных платежах, а с 1 января 2002 года евро поступил в наличное обращение и заменил собой национальные валюты. Последними к валютному блоку присоединились балтийские страны, из них позднее всех Литва — с 2015 года.

Сейчас в еврозону входят 19 из 27 государств Евросоюза. Все страны Евросоюза, кроме Дании, как ожидается, со временем должны присоединяться к еврозоне, когда выполнят необходимые для этого условия.

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