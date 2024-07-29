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Heineken закончил полугодие с убытком из-за списания китайских активов на €874 млн

Heineken закончил полугодие с убытком из-за списания китайских активов на €874 млн Нидерландская пивоваренная компания Heineken закончила квартал с чистым убытком 48 млн евро против прибыли 589 млн евро годом ранее. Выручка в этот период увеличилась на 2,2%, до 17,8 млрд евро.
Финансы
29 июля 2024 г. 16:21
Heineken закончил полугодие с убытком из-за списания китайских активов на €874 млн

Нидерландская пивоваренная компания Heineken закончила квартал с чистым убытком 48 млн евро против прибыли 589 млн евро годом ранее. Выручка в этот период увеличилась на 2,2%, до 17,8 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом говорится в отчете компании за первое полугодие.

Полугодовые результаты оказались хуже ожиданий аналитиков, так что акции Heineken упали почти на 8%. При этом компания чуть улучшила прогноз на 2024 год в целом, однако не столь существенно, как ожидали аналитики.

Основная причина убытка - списание 874 млн евро из-за снижения капитализации крупнейшей китайской пивоваренной компании China Resources Beer (CR Beer), в которой Heineken принадлежит 20%. Акции CR Beer упали с начала года более чем на 30% из-за сокращения спроса в Китае.

Также Heineken сообщила, что показатели второго квартала оказались хуже ожиданий, в частности, из-за усиления конкуренции в сегменте дешевого пива в Бразилии, плохой погоды в Европе в июне и из-за того, что "потребительское доверие и экономические настроения" в развитых странах остаются ниже среднего исторического уровня. В компании отметили также, что снижение цен на сырье и энергоносители на некоторых рынках, в том числе на Ближнем Востоке и в Африке, нивелируется колебаниями валют и беспокойством по поводу инфляции.

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Версия на английском языке Heineken reports net loss of €48 million in Q2, blaming China investment write-off

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