Хедж-фонды увеличили ставки на снижение нефтяных цен

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Отношение длинных позиций к коротким среди хедж-фондов по фьючерсам в WTI + Brent по-прежнему находится на высоком уровне − 11,4:1.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, это следует из последних данных Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Общее число длинных позиций немного сократилось по сравнению с предыдущей неделей, а число коротких − впервые за последние семь недель выросло.

"Хедж-фонды начали наращивать совокупную короткую позицию по всем видам нефтяных контрактов. К этому их подтолкнул позитивный пересмотр прогнозов нефтедобычи в США наиболее влиятельными структурами, которые занимаются мониторингом нефтяного рынка", – говорит Михаил Шейбе, стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research.

Общий объем добычи нефти в США вырос на 23% с середины 2016 года до 10,37 млн баррелей в сутки. США уже обогнали по объему добычи нефти Саудовскую Аравию и, по прогнозам, к 2019 году обгонят Россию, на долю которой приходится почти 11 млн баррелей в сутки.