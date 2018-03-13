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    Хедж-фонды увеличили ставки на снижение нефтяных цен

    Число коротких позиций впервые за последние семь недель выросло

    Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Отношение длинных позиций к коротким среди хедж-фондов по фьючерсам в WTI + Brent по-прежнему находится на высоком уровне − 11,4:1. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, это следует из последних данных Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

    Общее число длинных позиций немного сократилось по сравнению с предыдущей неделей, а число коротких − впервые за последние семь недель выросло.

    "Хедж-фонды начали наращивать совокупную короткую позицию по всем видам нефтяных контрактов. К этому их подтолкнул позитивный пересмотр прогнозов нефтедобычи в США наиболее влиятельными структурами, которые занимаются мониторингом нефтяного рынка", – говорит Михаил Шейбе, стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках Sberbank Investment Research.

    Общий объем добычи нефти в США вырос на 23% с середины 2016 года до 10,37 млн баррелей в сутки. США уже обогнали по объему добычи нефти Саудовскую Аравию и, по прогнозам, к 2019 году обгонят Россию, на долю которой приходится почти 11 млн баррелей в сутки.

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