Хедж-фонд Elliott приобрел долю в BP

Хедж-фонд Elliott Management приобрел долю в британской BP Plc и намерен добиваться изменений в нефтегазовой компании с целью повышения ее стоимости.

Хедж-фонд Elliott Management приобрел долю в британской BP Plc и намерен добиваться изменений в нефтегазовой компании с целью повышения ее стоимости.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Elliott, управляющий активами на сумму порядка $70 млрд, является одним из наиболее влиятельных инвесторов Уолл-стрит. Хедж-фонд известен как инвестор-активист, который вынуждает компании увольнять менеджмент, разделять операции и выделять активы, добиваясь увеличения акционерной стоимости.

На данный момент неизвестно, какой долей BP владеет Elliott, отмечает WSJ. По словам источников, инвестор призывает компанию рассмотреть более радикальные шаги, чем те, которые она предпринимала до сих пор, чтобы восстановить ее положение.

Стратегия BP резко изменилась в последние годы. Пять лет назад она приняла решение меньше фокусироваться на традиционном нефтегазовом бизнесе и больше – на операциях в сфере низкоуглеродной энергетики.

Акции BP отстают по динамике от более крупных конкурентов, в связи с чем многие инвесторы в частном порядке обсуждают необходимость принятия компанией новой стратегии, пишет WSJ. В настоящее время капитализация BP составляет 67,9 млрд фунтов стерлингов ($84,2 млрд), что более чем вдвое ниже рыночной стоимости Shell Plc и составляет менее одной пятой от капитализации Exxon Mobil Corp.

BP опубликует отчетность за четвертый квартал 2024 года 11 февраля. Позднее в этом месяце, 26 февраля, компания проведет мероприятие для инвесторов.