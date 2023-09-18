Хани Салем Сонбол: Международный банк Азербайджана может стать идеальным деловым партнером для ITFC

Международный банк Азербайджана (МБА) может стать идеальным деловым партнером для Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

Международный банк Азербайджана (МБА) может стать идеальным деловым партнером для Международной исламской торгово-финансовой корпорации (ITFC).

Об этом в интервью Report заявил главный исполнительный директор ITFC Хани Салем Сонбол.

По его словам, это сотрудничество приведет к торговым решениям, соответствующим шариату, и облегчению торговой деятельности в соответствии с принципами исламского финансирования.

В МБА заявили, что привлечение частных инвестиций еще больше ускорит процесс развития банка.

Согласно информации, предполагается, что Азербайджанское государство останется основным крупным акционером МБА, по мере постепенного сокращения доли участия государства будут привлекаться частные инвестиции. В целях расширения участия граждан Азербайджана в управлении государственными предприятиями, развития рынка ценных бумаг и создания альтернативных инвестиционных возможностей в приоритете банка будет привлечение не крупных частных инвесторов, а миноритарных акционеров.