Халид Ахадов: Основное внимание направлено на финансовое оздоровление МБА

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Процесс оздоровления ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) состоит из трех этапов.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления МБА Халид Ахадов.

“Это финансовое оздоровление, операционное оздоровление и подготовка к приватизации. Сейчас основное внимание направлено на финансовое оздоровление, изменения активов, обязательств и капитала. После завершения этого этапа мы приступим к следующему. Нашими консультантами на всех трех этапах являются всемирно известные консалтинговые компании”, - сказал Х. Ахадов.