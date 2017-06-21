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    Халид Ахадов: Основное внимание направлено на финансовое оздоровление МБА

    На всех этапах процесса санации банка примут участие всемирно известные консалтинговые компании

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Процесс оздоровления ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) состоит из трех этапов.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления МБА Халид Ахадов.

    “Это финансовое оздоровление, операционное оздоровление и подготовка к приватизации. Сейчас основное внимание направлено на финансовое оздоровление, изменения активов, обязательств и капитала. После завершения этого этапа мы приступим к следующему. Нашими консультантами на всех трех этапах являются всемирно известные консалтинговые компании”, - сказал Х. Ахадов. 

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