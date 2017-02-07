Халид Ахадов: К концу года ожидается получение МБА прибыли

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Халид Ахадов дал интервью информационному агентству Reuters.

Об этом сообщили Report из банка.

По информации, в интервью Халид Ахадов рассказал о мероприятиях по реорганизации Международного банка Азербайджана и отметил, что они охватывают три направления. По его словам, эти мероприятия включают передачу проблемных активов МБА в рамках указа президента от 15 июля 2015 года ЗАО Aqrarkredit, что дало банку ликвидность в размере 10 млрд манатов. Еще одним направлением стало размещение в банке депозита в размере 1 млрд долларов США со стороны Государственного нефтяного фонда Азербайджана. В начале этого года правительство также увеличило долю участия в уставном капитале МБА.

Халид Ахадов заявил, что перед передачей оставшейся части проблемных активов ЗАО Aqrarkredit ведутся работы по определению суммы следующего транша, который будет выделен банку. "По предварительным расчетам, следующий транш составит примерно 3 млрд долларов, что позволит банку обеспечить возврат резервов в объеме 500 млн манатов в капитал", - сказал он. По его словам, следующий транш ожидается в первом квартале 2017 года.

Халид Ахадов также отметил, что принимаемые в настоящее время меры, направленные на реорганизацию МБА, должны позволить банку получить хоть и небольшую, но прибыль к концу 2017 года. Он также добавил, что у банка нет никаких проблем с выполнением своих внешних обязательств.

Говоря о подготовке к приватизации МБА, Халид Ахадов заявил, что этот процесс будет проводиться поэтапно и параллельно с организационно-оздоровительными работами. Он также поделился мнением о возможных инвесторах, которые могут участвовать в процессе приватизации: "Для нас очень важно привлечение в процесс приватизации таких международных структур, как Международная финансовая корпорация, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития, которые заинтересованы в социально-экономическом развитии Азербайджана. Помимо этого, также может быть дано предпочтение частным зарубежным финансовыми институтам, которые смогут привнести в МБА новые технологии и новое дыхание. В процесс приватизации возможно привлечь также и местных инвесторов посредством размещения акций на внутреннем фондовом рынке".