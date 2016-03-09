Хакеры украли деньги из ФРС США с помощью системы SWIFT

Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Хакеры с помощью системы банковских переводов SWIFT украли деньги со счета центрального банка Бангладеш в США. Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию банка Федеральной резервной системы в Нью-Йорке.

Сумма похищенного пока не уточняется.

Факт кражи подтвердили в ФРС Нью-Йорка, а также в SWIFT.

Система SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии, в своем пресс-релизе сообщила о начавшемся расследовании инцидента. SWIFT также подчеркивает, что платежные инструкции проходят проверку в двух учреждениях - у отправителя и получателя - и нет оснований полагать, что в межбанковской сети появилась уязвимость.