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    Хакеры украли деньги из ФРС США с помощью системы SWIFT

    Сумма похищенного пока не уточняется

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Хакеры с помощью системы банковских переводов SWIFT украли деньги со счета центрального банка Бангладеш в США. Как передает Report, об этом сообщает  Reuters со ссылкой на информацию банка Федеральной резервной системы в Нью-Йорке. 

    Сумма похищенного пока  не уточняется.

    Факт кражи подтвердили в ФРС Нью-Йорка, а также в SWIFT. 

    Система SWIFT, штаб-квартира которой находится в Бельгии, в своем пресс-релизе сообщила о начавшемся расследовании инцидента. SWIFT также подчеркивает, что платежные инструкции проходят проверку в двух учреждениях - у отправителя и получателя - и нет оснований полагать, что в межбанковской сети появилась уязвимость.

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