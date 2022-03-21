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Хакер украл криптовалюту на 600 тыс долларов у пользователей Li Finance

Хакер украл криптовалюту на 600 тыс долларов у пользователей Li Finance Хакер воспользовался уязвимостью смарт-контракта проекта Li Finance и похитил криптовалюту на 600 тыс. долларов США из кошельков 29 пользователей.
Финансы
21 марта 2022 г. 11:50
Хакер украл криптовалюту на 600 тыс долларов у пользователей Li Finance

Хакер воспользовался уязвимостью смарт-контракта проекта Li Finance и похитил криптовалюту на 600 тыс. долларов США из кошельков 29 пользователей.

Об этом Report сообщает со ссылкой на РБК, команда проекта уведомила об этом на твиттер-аккаунте, заявив, что сразу после обнаружения атаки через 12 часов все функции обмена на платформе были отключены.

Злоумышленнику удалось похитить 10 различных альткоинов, включая USD Coin, Polygon, Rocket Pool, Gnosis, Tether, Metaverse Index, Audius, AAVE, Jarvis Reward Token и DAI.

Известно, что хакер обменял похищенные токены на 205 Ethereum стоимостью приблизительно 600 тыс. долларов. По состоянию на 21 марта криптовалюта остается в кошельке злоумышленника.

В Li Finance утверждают, что обнаружили и исправили уязвимость, которая стала причиной взлома. Средства владельцам 25 кошельков были возмещены. Однако на них приходилось лишь 80 тыс. долларов США в криптовалюте или 13% от общей суммы. Руководители проекта связались владельцами оставшихся адресов, которые потеряли порядка 517 тыс. долларов, и предложили им план по компенсации. Также команда Li Finance связалась с хакером и предложила ему вознаграждение за возврат похищенных средств.

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