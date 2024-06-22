Гюнель Бахрамгызы: Доверие, оказанное Азербайджану членами IOTA, возлагает большую ответственность

Доверие, оказанное Азербайджану членами Европейской организации налоговых администраций (IOTA), возлагает на нас большую ответственность.
Об этом сказала Report сотрудница управления медиа и коммуникаций Государственной налоговой службы (ГНС) при Минэкономики Гюнель Бахрамгызы, комментируя избрание начальника службы Орхана Назарли президентом IOTA на 2024-2025 годы.
Она напомнила, что ГНС является полноправным членом IOTA с 2002 года, и была трижды представлена в исполнительном совете организации: "Азербайджан первой среди стран СНГ был избран в исполнительный совет IOTA, и ГНС принимает активное участие в работе организации. Избрание представителя Азербайджана на пост президента IOTA является показателем растущего авторитета ГНС и нашей страны в целом на международной арене".
Бахрамгызы добавила, что президентство в организации также возлагает определенные обязательства: "В течение года проводятся соответствующие заседания исполнительного совета, на которых решаются стратегически важные вопросы, такие как принятие новых или ассоциативных членов, внесение изменений в устав IOTA и другие. Кроме того, необходимо представлять IOTA в вопросах сотрудничества с другими международными организациями. ГНС будет активно участвовать в мероприятиях IOTA. Кроме того, Азербайджан примет 29-ю Генеральную ассамблею, которая состоится в 2025 году".
Напомним, председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану. Решение было принято в рамках административной сессии 28-й Генеральной ассамблеи организации в столице Венгрии Будапеште. Глава ГНС Орхан Назарли был избран президентом IOTA на 2024-2025 годы.