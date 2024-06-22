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Гюнель Бахрамгызы: Доверие, оказанное Азербайджану членами IOTA, возлагает большую ответственность

Гюнель Бахрамгызы: Доверие, оказанное Азербайджану членами IOTA, возлагает большую ответственность Доверие, оказанное Азербайджану членами Европейской организации налоговых администраций (IOTA), возлагает на нас большую ответственность.
Финансы
22 июня 2024 г. 13:44
Гюнель Бахрамгызы: Доверие, оказанное Азербайджану членами IOTA, возлагает большую ответственность

Доверие, оказанное Азербайджану членами Европейской организации налоговых администраций (IOTA), возлагает на нас большую ответственность.

Об этом сказала Report сотрудница управления медиа и коммуникаций Государственной налоговой службы (ГНС) при Минэкономики Гюнель Бахрамгызы, комментируя избрание начальника службы Орхана Назарли президентом IOTA на 2024-2025 годы.

Она напомнила, что ГНС является полноправным членом IOTA с 2002 года, и была трижды представлена в исполнительном совете организации: "Азербайджан первой среди стран СНГ был избран в исполнительный совет IOTA, и ГНС принимает активное участие в работе организации. Избрание представителя Азербайджана на пост президента IOTA является показателем растущего авторитета ГНС и нашей страны в целом на международной арене".

Бахрамгызы добавила, что президентство в организации также возлагает определенные обязательства: "В течение года проводятся соответствующие заседания исполнительного совета, на которых решаются стратегически важные вопросы, такие как принятие новых или ассоциативных членов, внесение изменений в устав IOTA и другие. Кроме того, необходимо представлять IOTA в вопросах сотрудничества с другими международными организациями. ГНС будет активно участвовать в мероприятиях IOTA. Кроме того, Азербайджан примет 29-ю Генеральную ассамблею, которая состоится в 2025 году".

Напомним, председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану. Решение было принято в рамках административной сессии 28-й Генеральной ассамблеи организации в столице Венгрии Будапеште. Глава ГНС Орхан Назарли был избран президентом IOTA на 2024-2025 годы.

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Версия на азербайджанском языке Günel Bəhramqızı: "IOTA üzvlərinin Azərbaycana göstərdiyi etimad üzərimizə böyük məsuliyyət qoyur"

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