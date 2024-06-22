Гюнель Бахрамгызы: Доверие, оказанное Азербайджану членами IOTA, возлагает большую ответственность

Доверие, оказанное Азербайджану членами Европейской организации налоговых администраций (IOTA), возлагает на нас большую ответственность.

Доверие, оказанное Азербайджану членами Европейской организации налоговых администраций (IOTA), возлагает на нас большую ответственность.

Об этом сказала Report сотрудница управления медиа и коммуникаций Государственной налоговой службы (ГНС) при Минэкономики Гюнель Бахрамгызы, комментируя избрание начальника службы Орхана Назарли президентом IOTA на 2024-2025 годы.

Она напомнила, что ГНС является полноправным членом IOTA с 2002 года, и была трижды представлена в исполнительном совете организации: "Азербайджан первой среди стран СНГ был избран в исполнительный совет IOTA, и ГНС принимает активное участие в работе организации. Избрание представителя Азербайджана на пост президента IOTA является показателем растущего авторитета ГНС и нашей страны в целом на международной арене".

Бахрамгызы добавила, что президентство в организации также возлагает определенные обязательства: "В течение года проводятся соответствующие заседания исполнительного совета, на которых решаются стратегически важные вопросы, такие как принятие новых или ассоциативных членов, внесение изменений в устав IOTA и другие. Кроме того, необходимо представлять IOTA в вопросах сотрудничества с другими международными организациями. ГНС будет активно участвовать в мероприятиях IOTA. Кроме того, Азербайджан примет 29-ю Генеральную ассамблею, которая состоится в 2025 году".

Напомним, председательство в IOTA на 2024-2025 годы перешло Азербайджану. Решение было принято в рамках административной сессии 28-й Генеральной ассамблеи организации в столице Венгрии Будапеште. Глава ГНС Орхан Назарли был избран президентом IOTA на 2024-2025 годы.