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Гюнай Шахбазова: Отсутствие прозрачной отчетности бизнеса приводит к негативным последствиям

Гюнай Шахбазова: Отсутствие прозрачной отчетности бизнеса приводит к негативным последствиям Отсутствие прозрачной отчетности субъектов предпринимательства в Азербайджане приводит к негативным последствиям.
Финансы
13 января 2024 г. 13:14
Гюнай Шахбазова: Отсутствие прозрачной отчетности бизнеса приводит к негативным последствиям

Отсутствие прозрачной отчетности субъектов предпринимательства в Азербайджане приводит к негативным последствиям.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Азербайджанской ассоциации бухгалтеров и специалистов по рискам Гюнай Шахбазова в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи".

"Практика и анализ показывают, что отсутствие прозрачной отчетности приводит к росту мошенничества и коррупции со стороны сотрудников бизнес-субъектов, а их владельцы несут серьезные убытки. Одним из важных факторов для обеспечения прозрачности является подготовка профессиональных кадров в стране", - отметила Г.Шахбазова.

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Версия на азербайджанском языке Günay Şahbazova: "Azərbaycanda biznes subyektlərində şəffaf hesabatlılığın olmaması mənfi fəsadlar yaradır"

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