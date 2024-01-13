Гюнай Шахбазова: Отсутствие прозрачной отчетности бизнеса приводит к негативным последствиям

Отсутствие прозрачной отчетности субъектов предпринимательства в Азербайджане приводит к негативным последствиям.

Отсутствие прозрачной отчетности субъектов предпринимательства в Азербайджане приводит к негативным последствиям.

Как сообщает Report, об этом заявила председатель правления Азербайджанской ассоциации бухгалтеров и специалистов по рискам Гюнай Шахбазова в ходе проходящего в Баку форума "Отчетность и прозрачность в контексте вызовов новой эпохи".

"Практика и анализ показывают, что отсутствие прозрачной отчетности приводит к росту мошенничества и коррупции со стороны сотрудников бизнес-субъектов, а их владельцы несут серьезные убытки. Одним из важных факторов для обеспечения прозрачности является подготовка профессиональных кадров в стране", - отметила Г.Шахбазова.