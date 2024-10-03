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Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и "зеленому" бюджету не так много

Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и "зеленому" бюджету не так много В сфере управления государственными финансами набирают популярность такие понятия, как "климатическое финансирование" и "зеленый" бюджет. Однако пока не так много примеров успешной практики в этой области.
Финансы
3 октября 2024 г. 11:50
Гюльмамедов: Успешных практик по климатическому финансированию и зеленому бюджету не так много

В сфере управления государственными финансами набирают популярность такие понятия, как "климатическое финансирование" и "зеленый" бюджет. Однако пока не так много примеров успешной практики в этой области.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Счетной палаты Вугар Гюльмамедов на ежегодном собрании Рабочей группы по экологическому аудиту (WGEA) Европейской организации высших органов финансового аудита (EUROSAI) в Баку.

Кроме того, он отметил, что 75% пресной воды в Азербайджане формируется за пределами страны и относится к категории трансграничных вод.

"Засуха и использование этих вод соседними государствами приводят к сокращению запасов трансграничных рек еще до того, как они попадают на территорию Азербайджана", - подчеркнул он.

По его словам, чрезмерное загрязнение рек еще до того, как они попадают на территорию страны, не только негативно влияет на окружающую среду, но и требует дополнительного времени и ресурсов для использования этих вод в быту и хозяйстве.

"Важно иметь стратегическую систему управления окружающей средой, включая климатическую деятельность, а также учитывать климатические аспекты в системе управления государственными финансами (PFM). Своевременное предоставление информации о климатической деятельности является ключевым вопросам, который необходимо решать", - сказал В.Гюльмамедов.

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Версия на английском языке Vugar Gulmammadov: Best practices in climate finance, green budgeting limited
Версия на азербайджанском языке Vüqar Gülməmmədov: "İqlim maliyyəsi" və "yaşıl büdcə"yə dair yaxşı təcrübələrin sayı azdır"

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