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Гусейн Гусейнов: Некоторые негативные факторы влияют на реализацию ЦУР

Гусейн Гусейнов: Некоторые негативные факторы влияют на реализацию ЦУР Процессы, происходящие в мире, оказывают достаточно негативное влияние на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).
Финансы
15 сентября 2023 г. 13:20
Гусейн Гусейнов: Некоторые негативные факторы влияют на реализацию ЦУР

Происходящие в мире процессы оказывают достаточно негативное влияние на реализацию Целей устойчивого развития (ЦУР).

Как сообщает Report, об этом сказал глава Секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, заведующий отделом министерства экономики Гусейн Гусейнов на научно-практической конференции "Устойчивое развитие. Отчетность. Прозрачность", посвященной 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Даже в сегодняшних дискуссиях на платформах ООН есть вопрос, который заставляет всех задуматься. Удалось ли нам достичь половины целей в области устойчивого развития, охватывающих 15-летний период, в 2023 году? Ответ на этот вопрос, к сожалению, отрицательный. Потому что осложнения, вызванные пандемией, другими политическими процессами, шоки в экономической сфере в настоящее время также оказывают негативное влияние на процесс реализации Целей устойчивого развития", - сказал Г. Гусейнов.

Завотделом отметил, что, по оценкам ООН, если текущие тенденции сохранятся, в ближайшие годы около 600 млн человек рискуют оказаться за чертой крайней бедности: "В то же время высокая инфляция увеличивает экономические риски во всем мире. Эти риски приводят к снижению доступности доходов, особенно для социально уязвимых групп населения. Все эти показатели оказывают свое негативное влияние на выполнение Целей устойчивого развития".

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