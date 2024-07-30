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Гусейн Гусейнов: Изменение климата в 2020-2025 годы вызовет дефицит финансов в $1 трлн в год

Гусейн Гусейнов: Изменение климата в 2020-2025 годы вызовет дефицит финансов в $1 трлн в год Изменение климата в период с 2020 по 2025 год создаст дефицит финансов в размере 1 трлн долларов США в год, а в период с 2025 по 2030 год - 1,4 трлн долларов США в год.
Финансы
30 июля 2024 г. 12:32
Гусейн Гусейнов: Изменение климата в 2020-2025 годы вызовет дефицит финансов в $1 трлн в год

Изменение климата в период с 2020 по 2025 год создаст дефицит финансов в размере 1 трлн долларов США в год, а в период с 2025 по 2030 год - 1,4 трлн долларов США в год.

Как сообщает Report, об этом сказал руководитель секретариата Национального координационного совета по устойчивому развитию, начальник отдела Министерства экономики Гусейн Гусейнов на круглом столе в Баку на тему "Зеленое строительство в Азербайджане".

Гусейнов отметил важность участия также и частного сектора в устранении дефицита, вызванного последствиями изменения климата.

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