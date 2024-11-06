Гусейн Гусейнов: Богатые природными ресурсами страны должны лидировать в борьбе с изменением климата

Страны, богатые природными ресурсами, должны лидировать в борьбе с изменением климата.

Страны, богатые природными ресурсами, должны лидировать в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов на семинаре на тему "Зеленое климатическое финансирование и политика оценки углеродного следа".

По его словам, данная инициатива может сыграть существенную роль в устранении пробелов в климатическом финансировании.

Гусейнов также добавил, что с этой целью предлагается создать Фонд действий по климатическому финансированию: "Для начала работы фонда планируется привлечь капитал в размере 1 млрд долларов США и необходима поддержка как минимум 10 стран-доноров. Ожидается, что данный вопрос станет одной из основных тем обсуждения на COP29".