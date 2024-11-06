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Гусейн Гусейнов: Богатые природными ресурсами страны должны лидировать в борьбе с изменением климата

Гусейн Гусейнов: Богатые природными ресурсами страны должны лидировать в борьбе с изменением климата Страны, богатые природными ресурсами, должны лидировать в борьбе с изменением климата.
Финансы
6 ноября 2024 г. 13:00
Гусейн Гусейнов: Богатые природными ресурсами страны должны лидировать в борьбе с изменением климата

Страны, богатые природными ресурсами, должны лидировать в борьбе с изменением климата.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом устойчивого развития и социальной политики Министерства экономики Гусейн Гусейнов на семинаре на тему "Зеленое климатическое финансирование и политика оценки углеродного следа".

По его словам, данная инициатива может сыграть существенную роль в устранении пробелов в климатическом финансировании.

Гусейнов также добавил, что с этой целью предлагается создать Фонд действий по климатическому финансированию: "Для начала работы фонда планируется привлечь капитал в размере 1 млрд долларов США и необходима поддержка как минимум 10 стран-доноров. Ожидается, что данный вопрос станет одной из основных тем обсуждения на COP29".

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Версия на английском языке Countries rich in natural resources should lead climate action, Azerbaijan says
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan təbii sərvətlərlə zəngin ölkələrin iqlim dəyişikliyi ilə mübarizədə liderlik etməsini təklif edir

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