Гусейн Гусейнов: Азербайджан намерен увеличить долю частного сектора в ВВП

Азербайджан планирует увеличить долю частного сектора в ВВП до 88% к 2026 году.

Азербайджан планирует увеличить долю частного сектора в ВВП до 88% к 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник отдела устойчивого развития и социальной политики Минэкономики Гусейн Гусейнов на мероприятии "Определение стратегических приоритетов высокого уровня" по Рамочному документу между ООН и Азербайджаном на 2026-2030 годы.

"В рамках социальной стратегии на 2022-2026 годы мы планируем увеличить объем ненефтяного экспорта в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом, ненефтегазовый ВВП в 1,3 раза и темп роста ВВП в 1,2 раза. В среднем планируем поддерживать темп роста валового внутреннего продукта между 3-4% до 2026 года", - отметил он.

По словам Гусейнова, одной из основных целей стратегии социально-экономического развития на 2022-2026 годы является повышение заработной платы и поддержка обеспечения достойного уровня жизни.

"Кроме того, считаем важным применение стимулирующих инструментов для увеличения доли частного сектора в занятости и числа наемных работников, упрощение доступа женщин к экономическим возможностям, сокращение различий в стандартах жизни между городами и селами", - сказал он.