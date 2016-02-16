Gunaybank отказался от консолидации с лишенными лицензий банками

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ ОАО Gunaybank отказался от идеи консолидации с Atrabank и Кавказским банком развития, лицензии которых были аннулированы.

Директор кредитного экономического департамента банка Сабир Агаев подтвердил Report эту информацию. Он отметил, что банк и впредь намерен осуществлять независимую деятельность и не планирует объединение с другими банками.

"Мы осуществляем независимую деятельность. Центробанк аннулировал лицензию тех двух банков, о которых идет речь. Мы не хотим брать на себя их проблемы. Решение об отказе от консолидации принято на вчерашнем заседании банка", - сказал директор департамента.

Отметим, что недавно ОАО Gunaybank подписал протокол намерения о консолидации с Atrabank и Кавказским банком развития.