”Günay Sığorta" обратилось к кредиторам

Центробанк Азербайджана 24 июня отозвал лицензию у кредиторов ОАО “Günay Sığorta”.

Центробанк Азербайджана 24 июня отозвал лицензию у кредиторов ОАО “Günay Sığorta”.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər" Государственной налоговой службы при Министерстве экономики.

В заявлении говорится, что кредиторы могут в течение 2 месяцев заявить о своих требованиях по адресу: г. Баку, Ясамальский район, проспект Иншаатчылар, зд. 75 С.

Напомним, что "Günay Sığorta" было создано в 1992 году. Его уставный капитал составляет 11,1 млн манатов. 49,9% акций компании принадлежат Егяне Шириновой, 28,48% - Махмуду Мамедову, а 21,62% - ОАО "Günay Bank", которое находится в процессе ликвидации. После отзыва лицензии у банка 16 мая этого года возникли трудности в деятельности "Günay Sığorta".