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Гульнара Хайдаршина: В сентябре не ожидается существенного всплеска валютных продаж в Азербайджане

Гульнара Хайдаршина: В сентябре не ожидается существенного всплеска валютных продаж в Азербайджане Предполагая стабилизацию на рынке углеводородов, в сентябре не ожидается существенный всплеск валютных продаж на аукционах Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).
Финансы
30 августа 2023 г. 17:46
Гульнара Хайдаршина: В сентябре не ожидается существенного всплеска валютных продаж в Азербайджане

Предполагая стабилизацию на рынке углеводородов, в сентябре не ожидается существенный всплеск валютных продаж на аукционах Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР).

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

"Кроме того, поддержку бюджету Азербайджана окажет нынешний разворот восходящей тенденции на рынке углеводородов", - считает Г.Хайдаршина.

Согласно сообщению Центрального банка Азербайджана, объем проданной валюты на аукционе, состоявшемся 29 августа, составил 58,9 млн долларов США.

"Объем проданной на вчерашнем аукционе валюты практически не изменился по сравнению с предыдущей неделей (-1,7%) и был близок к сезонной норме. При этом продажи во вторник оказались в 5,5 раза ниже максимального показателя с начала пандемии, зафиксированного в марте 2020 года (323,2 млн долларов США)", - сказала она.

Экономист Газпромбанка считает, что объем продаж валюты на аукционах остается в рамках графика бюджетных расходов: "Напомним, что последние имеют тенденцию к росту во второй половине года. С учетом поправок в госбюджет- 2023 трансферты из ГНФАР запланированы на уровне 11,7 млрд манатов (6,9 млрд долларов США). Как правило, расходы бюджета во втором и третьем кварталах не достигают пиковых уровней".

Г.Хайдаршина считает, что Азербайджан обладает достаточными ресурсами для поддержания стабильного обменного курса и имеет один из самых высоких уровней достаточности международных резервов в СНГ. Международные резервы страны, включая активы ГНФАР, на 1 августа оценивались в 66 млрд долларов США, что превышает 80% ВВП и достаточно для покрытия 49 месяцев импорта.

"Учитывая, что продажи валюты на аукционах, несмотря на внешние риски, остаются умеренными и определяются в основном графиком бюджетных расходов, мы считаем их динамику нейтральной для суверенных рейтингов Азербайджана и еврооблигаций", - отметила Г.Хайдаршина.

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