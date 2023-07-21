Гульнара Хайдаршина: Центробанк Азербайджана продлит паузу в повышении учетной ставки

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе предстоящего 26 июля заседания правления ожидается, что продлит паузу в повышении ставок и оставит ставку рефинансирования без изменений на уровне 9%.

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в ходе предстоящего 26 июля заседания правления ожидается, что продлит паузу в повышении ставок и оставит ставку рефинансирования без изменений на уровне 9%.

Как передает Report, об этом сообщила Гульнара Хайдаршина, заместитель начальника отдела исследований российского Газпромбанка, главный экономист по странам СНГ.

Среди аргументов в пользу такого решения Г.Хайдаршина назвала неуклонное замедление инфляции (которая все еще превышает

ставку рефинансирования), стабильный уровень долларизации депозитов населения, ослабление внешнего инфляционного фона, необходимость формирования дополнительных условий для роста ненефтегазового сектора.

"Учитывая устойчивое замедление инфляции, мы не исключаем дальнейшего смягчение тона заявления ЦБА. На своем июньском заседании Центробанк приостановил цикл ужесточения денежно-кредитной политики, сохранив ставку неизменной на уровне 9%. Нижняя и верхняя границы процентного коридора сохранены на уровне 7,5% и 10% соответственно.

Тогда в ЦБА прокомментировали, что решение воздержаться от повышения ставок было основано на обновленных макроэкономических прогнозах и факторах, влияющих на инфляцию. Центробанк подчеркнул, что предпринятые ранее меры по повышению процентной ставки и корректировке других параметров процентного коридора наряду с целесообразным использованием монетарных инструментов в их новой конфигурации, повышением обязательных резервных требований и изменением макропруденциального регулирования сдержали инфляционное давление.

Тогда ЦБА отметил, что в случае сохранения дезинфляционной тенденции однократное ужесточение, вероятно, будет приостановлено по крайней мере до сентября с перспективой дальнейшего смягчения в будущем. Учитывая, что замедление инфляции стало устойчивой тенденцией, мы ожидаем продления паузы в монетарном ужесточении на следующей неделе", - отметила главный экономист Газпромбанка.