ГТК выполнил годовой прогноз по отчислениям в госбюджет на 40%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-апреле 2019 года составил 1 391 858,9 тыс. манатов, что на 364 277 тыс. манатов или 35,45% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 50 784,1 тыс. манатов или 19,23% и составил 314 800,4 тыс. манатов.

В том числе объем поступлений с НДС увеличился на 257 784,9 тыс. манатов или 36,3% - до 967 778 тыс. манатов, с акцизов – на 53 639,7 тыс. манатов или в 2,3 раза - до 96 063,7 тыс. манатов, с дорожных налогов – на 2 068,3 тыс. манатов или 18,6% - до 13 216,8 тыс. манатов.

Отметим, что в 2019 году объем поступлений в госбюджет по линии таможенного комитета прогнозируется в объеме 3 451,6 млн манатов.