ГТК внес ясность о наложении штрафов на украинские грузовики

Некоторые СМИ и социальные сети сообщают, что грузовики, зарегистрированные на постоянной основе в Украине, оштрафованы таможенными органами на 800 долларов США.

Некоторые СМИ и социальные сети сообщают, что грузовики, зарегистрированные на постоянной основе в Украине, оштрафованы таможенными органами на 800 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), водители этих транспортных средств утверждают, что были оштрафованы за длительное пребывание в Азербайджане в связи с продолжающимися военными действиями в Украине.

ГТК подчеркивает, что штрафы на транспортные средства не налагались. Однако в соответствии с действующим законодательством грузовые автомобили облагаются дорожным налогом:

"Так, согласно статье 210 Налогового кодекса Азербайджанской Республики транспортные средства, въезжающие на территорию Азербайджанской Республики и выезжающие с территории Азербайджанской Республики, облагаются дорожным налогом.

В соответствии с настоящим Кодексом грузовые автомобили, в зависимости от срока пребывания на территории Азербайджанской Республики, количества осей и общей массы автотранспортного средства с грузом, расстояния, пройденного по территории Азербайджанской Республики, перевозки опасных грузов, облагаются дорожным налогом и государственной пошлиной за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 24 Закона Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Отметим также, что Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и международными соглашениями".