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ГТК внес ясность о наложении штрафов на украинские грузовики

ГТК внес ясность о наложении штрафов на украинские грузовики Некоторые СМИ и социальные сети сообщают, что грузовики, зарегистрированные на постоянной основе в Украине, оштрафованы таможенными органами на 800 долларов США.
Финансы
11 апреля 2022 г. 23:00
ГТК внес ясность о наложении штрафов на украинские грузовики

Некоторые СМИ и социальные сети сообщают, что грузовики, зарегистрированные на постоянной основе в Украине, оштрафованы таможенными органами на 800 долларов США.

Как передает Report со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК), водители этих транспортных средств утверждают, что были оштрафованы за длительное пребывание в Азербайджане в связи с продолжающимися военными действиями в Украине.

ГТК подчеркивает, что штрафы на транспортные средства не налагались. Однако в соответствии с действующим законодательством грузовые автомобили облагаются дорожным налогом:

"Так, согласно статье 210 Налогового кодекса Азербайджанской Республики транспортные средства, въезжающие на территорию Азербайджанской Республики и выезжающие с территории Азербайджанской Республики, облагаются дорожным налогом.

В соответствии с настоящим Кодексом грузовые автомобили, в зависимости от срока пребывания на территории Азербайджанской Республики, количества осей и общей массы автотранспортного средства с грузом, расстояния, пройденного по территории Азербайджанской Республики, перевозки опасных грузов, облагаются дорожным налогом и государственной пошлиной за выдачу разрешения, регулирующего международные автомобильные перевозки на территории Азербайджанской Республики, в соответствии со статьей 24 Закона Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Отметим также, что Государственный таможенный комитет Азербайджанской Республики является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим свою деятельность в соответствии с действующим законодательством и международными соглашениями".

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Версия на азербайджанском языке DGK Ukraynanın yük maşınlarının cərimə olunması barədə məlumatlara aydınlıq gətirib

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