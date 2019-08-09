ГТК Азербайджана увеличил поступления в госбюджет

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-июле 2019 года составил 2 487,555 тыс. манатов, что на 537,397 тыс. манатов или 27,7% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за 7 месяцев объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 98,809 тыс. манатов или 19,8% и составил 596,928 тыс. манатов.

Объем поступлений по НДС увеличился на 364,468 тыс. манатов или 27,4% - до 1 693,276 тыс. манатов, акцизам – на 68,943 тыс. манатов или на 73,7%- до 162,447 тыс. манатов, дорожным налогам – на 5,177 тыс. манатов или 25%- до 25,904 тыс. манатов.