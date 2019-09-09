​ГТК увеличил отчисления в госбюджет на 20%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в августе 2019 года составил 394,802 млн манатов, что на 64,996 млн манатов или 19,7% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 10,787 млн манатов или 12,55%, составив 96,723 млн манатов.

Объем поступлений по НДС увеличился на 52,066 млн манатов или 23,6% - до 272,302 млн манатов, акцизам – на 2,206 млн манатов или 11% - до 22,255 млн манатов, дорожным налогам – на 64 тыс. манатов или 1,8% - до 3,522 млн манатов.