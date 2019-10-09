​ГТК увеличил отчисления в госбюджет на 14%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в сентябре 2019 года составил 376,759 млн манатов, что на 47,348 млн манатов или 14,4% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 27,439 млн манатов или 35,4%, составив 104,87 млн манатов.

Объем поступлений по НДС увеличился на 20,953 млн манатов или 9,1% - до 251,628 млн манатов, акцизам сократился на 1,413 млн манатов или 7,8% - до 16,789 млн манатов, дорожным налогам вырос на 368 тыс. манатов или 11,9% - до 3,471 млн манатов.