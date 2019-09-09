​ГТК увеличил отчисления в госбюджет более чем на 26%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-августе 2019 года составил 2 млрд 873 млн 657 тыс. манатов, что на 26,5% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за 8 месяцев объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 18,8%, составив 693 млн 651 тыс. манатов.

Объем поступлений по НДС увеличился на 26,9% - до 1 млрд 965 млн 579 тыс. манатов, акцизам – на 62,7% - до 184 млн 703 тыс. манатов, дорожным налогам – на 21% - до 29 млн 425 тыс. манатов.