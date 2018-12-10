ГТК увеличил отчисления в бюджет11

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Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в ноябре 2018 года составил 274 581,6 тыс. манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 27,86% превышает аналогичный показатель 2017 года.

За отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 18,43% и составил 72 708,4 тыс. манатов, средств, поступивших с НДС, - на 26,49% , до 180 371 тыс. манатов, с акцизов - в 2,16 раза, до 17 040,5 тыс. манатов, с дорожных налогов – в 1,55 раза, до 4 461,7 тыс. манатов.