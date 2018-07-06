ГТК увеличил отчисления в бюджет

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в июне 2018 года составил 293 360,2 тыс. манатов.
Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 68,6% превышает аналогичный показатель 2017 года.
За отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 47% и составил 70 693,7 тыс. манатов, средств, поступивших с НДС, - на 72%, до 202 358,4 тыс. манатов, с акцизов - в 3 раза, до 17 330,2 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 19%, до 2 977,9 тыс. манатов.
В январе-июне поступления в госбюджет по линии ГТК увеличились на 38%, составив 1 618 996,9 тыс. манатов, в том числе таможенные пошлины – на 28%, до 412 167,8 тыс. манатов, поступленяи с НДС – на 40%, до 1 114 300 тыс. манатов, с акцизов - вдвое, до 75 257,2 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 10%, до 17 271,9 тыс. манатов.
Nərmin RəhimovaАвтор новости