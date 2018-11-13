ГТК увеличил отчисления в бюджет Азербайджана на 74%

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в октябре 2018 года составил 378,122 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 38% или 93,252 млн манатов превышает аналогичный показатель 2017 года.

За отчетный месяц объем средств, поступивших с НДС, увеличился на 90,8%, до 263,686 млн манатов, с акцизов - в 1,9 раза, до 16,539 млн манатов, с дорожных налогов - на 58%, до 4,645 млн манатов.