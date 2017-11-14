ГТК сократил выплаты в госбюджет с акцизов и дорожных налогов

© Report

Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Поступления в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе-октябре текущего года составили 2 168,65 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, это на 18,05% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В течение года таможенные пошлины выросли на 15,9%, до 571,576 млн манатов, средства, поступившие с НДС, - на 23,95%, до 1 497,747 млн манатов, сборы с акцизов сократились на 13,7%, до 70,359 млн манатов, дорожные налоги - на 46,2%, до 28,967 млн манатов.