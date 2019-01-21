ГТК сократил отчисления в госбюджет в декабре

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Объем поступлений в госбюджет по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в декабре 2018 года составил 180 983,6 тыс. манатов, что на 44 396 тыс. манатов или 19,7% меньше по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении сократился на 24,6% или 18 201,2 тыс. манатов и составил 55 704 тыс. манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, сократился на 15 841,2 тыс. манатов или 11,92% и составил 117 009 тыс. манатов, с акцизов - на 11 044,3 тыс. манатов или в 3,39 раза, составив 4 630,4 тыс. манатов, с дорожных налогов увеличился на 690,7 тыс. манатов или 23,4% и составил 3 640,2 тыс. манатов.

Напомним, что объем поступлений в госбюджет по линии ГТК в 2018 году составил 3 434 062 тыс. манатов, что на 825 282,39 тыс. манатов или 31,6% больше по сравнению с 2017 годом.

Объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 24,9% или 176 276,46 тыс. манатов и составил 883 150,80 тыс. манатов.

Объем средств, поступивших с НДС, увеличился на 567 594,76 тыс. манатов или 32% и составил 2 340 784,50 тыс. манатов, с акцизов - на 76 041,5 тыс. манатов или на 81%, составив 169 964,9 тыс. манатов, с дорожных налогов - на 5 369,67 тыс. манатов или 15,4% и составил 40 161,80 тыс. манатов.