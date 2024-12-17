ГТК: Разработан новый механизм сбора таможенных доходов

Государственный таможенный комитет (ГТК) разработал систему электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения для сбора доходов.

Государственный таможенный комитет (ГТК) разработал систему электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения для сбора доходов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ГТК Шахин Багиров на Таможенном бизнес-форуме в Баку.

"Для сбора доходов в соответствии с международными стандартами разработаны методическое пособие, система электронных уведомлений и механизм выпуска товаров на основе обеспечения", - подчеркнул он.

По словам Багирова, сборы, таможенные пошлины и налоги составили 18% государственного бюджета 2023 года и 5,2% ВВП.

"В таможенных доходах по бюджетным поступлениям в 2023 году наблюдался рост на 12,4% по сравнению с 2022 годом", - сказал он.