ГТК предотвратил контрабанду лекарств из Грузии

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил контрабанду лекарственных препаратов из Грузии.
Как сообщает Report, при осмотре грузовика, следовавшего из Грузии в Азербайджан, в топливном баке обнаружены 920 флаконов, 515 конвалют, 400 единиц медикаментов разных наименований, различные виды стоматологических принадлежностей и 9 тыс. единиц табачных изделий.
В прицепе другого транспортного средства, прибывшего из Грузии в Азербайджан, из секретного места хранения кустарного производства обнаружены 1 002 коробки с пиротехническими средствами.
По факту ведется расследование.