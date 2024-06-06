ГТК предотвратил контрабанду лекарств из Грузии

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил контрабанду лекарственных препаратов из Грузии.

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил контрабанду лекарственных препаратов из Грузии.

Как сообщает Report, при осмотре грузовика, следовавшего из Грузии в Азербайджан, в топливном баке обнаружены 920 флаконов, 515 конвалют, 400 единиц медикаментов разных наименований, различные виды стоматологических принадлежностей и 9 тыс. единиц табачных изделий.

В прицепе другого транспортного средства, прибывшего из Грузии в Азербайджан, из секретного места хранения кустарного производства обнаружены 1 002 коробки с пиротехническими средствами.

По факту ведется расследование.