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ГТК предотвратил контрабанду лекарств из Грузии

ГТК предотвратил контрабанду лекарств из Грузии Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил контрабанду лекарственных препаратов из Грузии.
Финансы
6 июня 2024 г. 16:27
ГТК предотвратил контрабанду лекарств из Грузии

Государственный таможенный комитет (ГТК) предотвратил контрабанду лекарственных препаратов из Грузии.

Как сообщает Report, при осмотре грузовика, следовавшего из Грузии в Азербайджан, в топливном баке обнаружены 920 флаконов, 515 конвалют, 400 единиц медикаментов разных наименований, различные виды стоматологических принадлежностей и 9 тыс. единиц табачных изделий.

В прицепе другого транспортного средства, прибывшего из Грузии в Азербайджан, из секретного места хранения кустарного производства обнаружены 1 002 коробки с пиротехническими средствами.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGürcüstandan Azərbaycana dərman preparatlarının qanunsuz keçirilməsinin qarşısı alınıb

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