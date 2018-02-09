ГТК перечислил в госбюджет 226 млн манатов в прошлом месяце

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Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в январе этого года составил 226,088 млн манатов, что на 52,126 млн манатов или 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин составил 59,471 млн манатов, что на 11,425 млн манатов или 23,8% больше аналогичного показателя прошлого года.

Объем средств, поступивших с НДС, вырос в годовом сравнении на 39,285 млн манатов или 33,4% и составил 157,019 млн манатов, с акцизов - на 1,105 млн манатов или 19,5% - до 6,781 млн манатов, с дорожных налогов - на 311 тыс. манатов или 12,4% и составил 2,818 млн манатов.