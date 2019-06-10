ГТК Азербайджана увеличил отчисления в госбюджет на 15%

Объем поступлений в государственный бюджет Азербайджана по линии Государственного таможенного комитета (ГТК) в мае 2019 года составил 341 638,5 тыс. манатов, что на 43 583,7 тыс. манатов или 14,6% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Как сообщает Report со ссылкой на ГТК, за отчетный месяц объем поступивших в госбюджет таможенных пошлин в годовом исчислении вырос на 11 680,5 тыс. манатов или 15,07% и составил 89 138,3 тыс. манатов.

В том числе объем поступлений по НДС увеличился на 26 785,3 тыс. манатов или 13,3% - до 228 733,8 тыс. манатов, акцизам – на 4 638,1 тыс. манатов или на 29,9% - до 20 141,1 тыс. манатов, дорожным налогам – на 479,8 тыс. манатов или 15,2% - до 3 625,3тыс. манатов.